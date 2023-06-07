Обыски прошли у шести активистов, якобы причастных к запрещенному в России движению «Весна»

У шести активистов, которые, по мнению силовиков, причастны к признанному в России «экстремистским» движению «Весна», прошли обыски. Об этом сообщают РИА «Новости».

По данным агентства, против них возбудили дела по статьям о «фейках» про российскую армию, призывах к деятельности против безопасности государства, организации «экстремистского» сообщества и реабилитации нацизма.

В телеграм-канале «Весны» сообщается, что 6 июня, в нескольких городах силовики провели обыски у бывших членов движения и активиста, который «никак с ним не связан».

Так, в Санкт-Петербурге силовики пришли к бывшим членам «Весны» Евгению Затееву и Валентину Хорошенину. Оба они уже находятся под запретом определенных действий по другому уголовному делу.

Кроме того, обыск прошел у активиста сообщества наблюдателей и члена ТИК №61 Петербурга Василия Неустроева. «Весна» подчеркивает, что он не имеет никакого отношения к движению.

В Твери полицейские обыскали квартиру бывшего активиста «Весны» Яна Ксенжепольского. Всех четверых, по данным «Весны», доставили в главное следственное управление Следственного комитета в Москву. Меру пресечения завтра им должен избрать Басманный суд.

По разным данным, в деле есть также пятый и, возможно, шестой фигурант, но их имена неизвестны.

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