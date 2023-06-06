«Русский добровольческий корпус» и губернатор Белгородской области поспорили о том, кто контролирует Шебекино и Новую Таволжанку 

Командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин заявил, что российские власти «бросили» Новую Таволжанку. В ответ местный губернатор Вячеслав Гладков сказал, что «противника в Белгородской области нет».

В свежем видео, опубликованном в телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса, Никитин говорит о безвластии в Новой Таволжанке и мародерах, орудующих в Шебекино. В связи с этим, по его словам, «Русский добровольческий корпус» «берет власть в свои руки».

«Как нам всем стало очевидно, московские власти перебросили ответственность на власти региональные, а региональные власти просто не в силах контролировать свою подшефную территорию. Бойцам “Русского добровольческого корпуса” не с кем разговаривать», — пожаловался Никитин.

Вскоре после этого местный губернатор Гладков также опубликовал видео. В нем он заявляет, что «сегодня противника в Белгородской области нет». За несколько часов до этого Гладков сообщил о продолжающихся обстрелах приграничных территорий региона.

По его словам, только по Шебекинскому городскому округу за предыдущие сутки было выпущено почти 500 снарядов различного калибра. Один человек пострадал.

«В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов, 12 раз противник с беспилотников сбрасывал взрывные устройства на жилые дома. Повреждено около 20 домовладений», — написал Гладков.

О новом рейде на российскую территорию «Русский добровольческий корпус» объявил 1 июня. В тот же день Минобороны отчиталось об отражении атаки, сообщив, что большая часть нападавших была уничтожена, а уцелевшие — «рассеяны и отброшены» на украинскую территорию.

Тем не менее в телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса» ежедневно появляются новые видео, в которых утверждается, что бойцы подразделения все еще находятся на российской территории.

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