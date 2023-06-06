Россия в этом году потратит 20 миллиардов рублей на «патриотический контент» 

Российский Институт развития интернета (ИРИ) получил из федерального бюджета 20 миллиардов рублей на создание патриотического контента. Об этом говорится в совместном расследовании «Медузы» и «Важных историй».

Издания выяснили, что деньги, которые тратятся на российскую пропаганду, распределяет Институт развития интернета. В этом году он получил более 20 миллиардов рублей, из которых свыше 17 — пойдут на создание «государственного контента», посвященного «гражданской идентичности» и «духовно-нравственным ценностям». В следующие два года институт получит из бюджета еще 26 миллиардов рублей.

В то же время государственный Фонд кино, который финансирует весь российский кинематограф, в 2023 году планирует распределить на эти цели чуть больше 11 с половиной миллиардов рублей.

Институт развития интернета спонсирует провоенных российских блогеров, которые работают на оккупированных территориях, местных деятелей культуры, а также провластные медиа и телеграм-каналы.

В частности, ИРИ финансирует новостной канал «Телега Онлайн», у которого 40 тысяч подписчиков. Недавно сотрудника этого канала Константина Долгова уволили якобы из-за интервью с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, в котором тот в очередной раз критиковал командование российской армии.

Кроме того, ИРИ спонсирует российский кинематограф и сотрудничает с онлайн-кинотеатрами, заказывая у них фильмы и сериалы на патриотическую или социальную тематику.

«60% патриотических, 40% социальных. Из ста заявок восемь — на проекты против буллинга в школе, пять — по историческим персонажам, плюс дюжина заявок с участием [зятя Сергея Шойгу] Алексея Столярова», — описал соотношение заявок член конкурсного комитета ИРИ.

За грантами в ИРИ приходят известные режиссеры, такие как Федор Бондарчук или Александр Хант, и менее известные сценаристы. Один из сценаристов, который получил грант ИРИ, рассказал журналистам, что на деньги института в равной мере могут претендовать и те, кто поддерживают политику Путина и те, кто покинул страну из-за войны или мобилизации.

«В ИРИ сейчас просят, чтобы мы подавали заявки на проекты про будущее России — которое, естественно, сейчас, когда все летит в пизду, никому ни хера не понятно. Но они очень хотят, чтобы хоть кто-то чего-то на этот счет сформулировал в позитивном ключе. Креативный народ пытается принять сложную позу и придумать проекты о радужном завтра, которое вырастет из светлого вчера, чтобы чистыми руками взять патриотических денег у ИРИ и не зашквариться», — сказал он.

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