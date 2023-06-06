Крымского художника Богдана Зизу приговорили к 15 годам за антивоенную акцию 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил художника-акциониста из аннексированного Крыма Богдана Зизу к 15 годам колонии за антивоенную акцию. Об этом сообщает украинский медиа-проект «Ґрати».

Зизу признали виновным в подготовке теракта, вандализме и оправдании терроризма. Поводом для возбуждения дела стала акция, которую Зиза провел в ночь на 16 мая прошлого года в Евпатории.

Тогда он облил желтой и синей красками дверь здания городской администрации. Затем он бросил в дверь бутылку с зажигательной смесью, но пожара не произошло.

Свою акцию Зиза снимал на видео. Одновременно он разместил в своих социальных сетях видеообращение с призывам протестовать против войны в Украине. Впоследствии оно стало поводом для обвинения в «оправдании терроризма».

Спустя несколько часов Зизу задержали. В тот же день на местном телеканале появилось видео с его извинениями. В нем Зиза признает свою вину и говорит, что повредил двери здания администрации из-за «несогласия с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией на территории Украины».

Позже Зиза рассказал, что это видео сняли только с пятой попытки, а после каждого неудачного дубля его били силовики.

В ходе процесса прокурор просил суд приговорить Зизу к 18 годам колонии строгого режима. В свою очередь, Зиза, выступая с последним словом, пообещал с 10 июня начать голодовку. Он потребовал лишить его российского гражданства и освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

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