«Это пиздец. Ты спишь просто в холодильнике». В Москве участников акции в поддержку Навального вторые сутки не выпускают из полиции

В Москве девятерых задержанных в воскресенье за участие в акции в поддержку Алексея Навального вторые сутки не выпускают из полиции. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на самих задержанных.

По их словам, после задержания на них составили протоколы по статье об участии в несанкционированном митинге. Затем их доставили в суд, где судья решил вернуть протоколы в полицию «для устранения недостатков».

После этого задержанным вернули паспорта и выдали определения суда, в которых говорится что административного правонарушения в их действиях не выявлено. Тем не менее полиция их отпускать не стала и всех девятерых отвезли обратно в ОВД «Измайлово».

При этом силовики не пустили к задержанным адвокатов Алана Кибизова и Константина Маркина.

Сами задержанные жалуются на условия, в которых они находятся уже более двух дней. «Это пиздец. Ты спишь просто в холодильнике, сидишь в холодильнике, без одеяла, на ледяной бетонной жесткой лавке, без матраса. И стена ледяная. И воздух ледяной. Стула нет. Только ледяные лавки и ледяные стены, облокотиться невозможно. В туалет изредка по расписанию. Если стучишь зовешь — не реагируют никак. Мы просили согреться хоть чем-то — плед, одеяло, кипяток, чай — ничего не дали. Только орали на нас и оскорбляли», — рассказала «Медиазоне» одна из задержанных.

По данным «ОВД-Инфо», всего в воскресенье на акциях в поддержку Алексея Навального по всей России задержали более 120 человек. Большая часть задержаний пришлась на Москву — там в отделы полиции доставили по меньшей мере 64 человека.

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