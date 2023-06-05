Журналисты установили имена нескольких пленных, захваченных бойцами «Русского добровольческого корпуса» в Белгородской области

Журналистам удалось установить имена некоторых из пленных, которых захватили вошедшие в Белгородскую область подразделения «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

По данным телеграм-канала «Можем объяснить», среди пленных, показанных в видео РДК, в частности, присутствуют Роман Гоменюк, 1978 года рождения, Юрий Мартынов, Алексей Хамицкий и Дмитрий Ермаков, 1979 года рождения. Издание пишет, что все четверо из города Великие Луки Псковской области.

В свою очередь, Astra подтвердила личность еще одного пленного. Им оказался — Алексей Беляев из города Кашин Тверской области. Также издание утверждает, что имя и отчество раненного пленного, лежащего на кадрах на медицинской каталке, Алексей Викторович, и он из Псковской области.

4 июня находящиеся, как утверждается, в Белгородской области бойцы РДК опубликовали видео. На нем командир подразделения Денис Никитин показывает троих российских пленных и предлагает освободить их в обмен на встречу с местным губернатором Вячеславом Гладковым.

Спустя несколько часов в телеграм-канале РДК было опубликовано новое видео. В нем Никити сообщает, что Гладков на встречу не приехал, и показывает новых пленных, на этот раз уже более десяти человек. Также в сети распространились кадры, на которых, как утверждается, бойцы РДК захватывают российского пограничника и мобилизованного.

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