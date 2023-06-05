В Тульской области мобилизованного приговорили к пяти годам колонии за «самоволку». Приговор огласили в присутствии 400 военнослужащих

Тульский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Никишина к пяти годам колонии по обвинению в самовольном оставлении части. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тульской области.

В сообщении отмечается, что дело было рассмотрено судом в ходе выездного заседания прямо в воинской части. На оглашении приговора присутствовал командный состав, а также около 400 военнослужащих — контрактников, мобилизованных и срочников.

«После оглашения приговора председатель суда провел беседу с личным составом данной воинской части на тему: “Уголовная ответственность за совершение преступлений против порядка пребывания на военной службе”», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как пишет «7х7», мобилизованный Никишин оставил часть 9 декабря 2022 года, а 20 января 2023-го сам пришел в военную комендатуру.

Издание отмечает, что это не первый «показательный» процесс над сбежавшим из части мобилизованным. Так, в апреле тот же суд также рассматривал прямо в части дело дезертировавшего контрактника. Приговор ему огласили в присутствии всего личного состава, а затем тоже провели разъяснительную беседу.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.