От отравления яблочным сидром в Ульяновской и Самарской областях умерли 18 человек. Что об этом известно

В результате отравления яблочным сидром в Ульяновской области скончались 16 человек, сообщил местный губернатор Алексей Русских. Еще двое умерли в Самарской области, пишет издание 63.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По словам Алексея Русских, в Ульяновской области также пострадали 35 человек, 19 из них находятся в больницах. Среди отравившихся есть несовершеннолетняя девушка. Еще двое пострадали в Удмуртии, сообщил местный Минздрав. По предварительной информации, люди отравились напитком «Мистер Сидр», купленным в магазинах «Территория пива» и «Биррхаус» в Димитровграде Ульяновской области. Его производили на предприятии в поселке Винтай под Самарой.

Как сообщает РБК, в Самарской области полицейские остановили фуру и нашли у водителя накладную на получение 18 тысяч литров «Мистера Сидра», а также коробки с пластиковыми кегами объемом в 810 литров.

Следственный комитет по Ульяновской области отчитался о задержании индивидуального предпринимателя, который производил сидр в Самарской области. На него завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК). Shot и 63.ru пишут, что задержанный — предприниматель Анар Гусейнов, который занимался поставками «Мистера Сидра» в Ульяновскую область.



Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области начало расследование и намерено изъять «Мистер Сидр» из магазинов. По одной из версий, в составе напитка, которым отравились люди, вместо этилового спирта мог содержаться метанол, сообщает издание «Ульяновск».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.