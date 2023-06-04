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Уволенные за поддержку Навального сотрудники московского метро через суд добились восстановления в должностях

13:07 • 04.06.2023

Московский метрополитен восстановил в должностях 37 сотрудников, уволенных в 2021 году за поддержку Алексея Навального. Об этом председатель профсоюза работников метро Николай Гостев сообщил «Агентству». 

31 мая завершился последний процесс по этому делу — суд у московской подземки выиграл Максим Яковлев. Он стал 37-м сотрудником метро, который добился восстановления в должности после увольнения из-за списка сторонников Навального. Всего из-за незаконного увольнения в профсоюз обратились больше 60 человек, судиться с подземкой решили 42. При этом пятеро из них нашли новую работу и не стали продолжать борьбу после проигранного суда первой инстанции.   

Всем уволенным сотрудникам метро суд присудил компенсацию за вынужденный простой и моральный вред. По словам Гостева, первые восстановленные в должностях получили от 140 до 300 тысяч рублей, а последние, включая Максима Яковлева, который судился два года, — больше двух с половиной миллионов рублей. 

В мае 2021-го из московского метро начали увольнять людей, чьи имена оказались в слитом в интернет списке сторонников Алексея Навального. Их вынуждали покидать должности по соглашению сторон, а в случае отказа увольняли по сфабрикованным прогулам. В пресс-службе метро «Коммерсанту» сообщили, что 37 сотрудников были уволены за нарушения трудового законодательства, и что «статистика восстановлений не отличается от аналогичной статистики за любой другой период».

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