Уволенные за поддержку Навального сотрудники московского метро через суд добились восстановления в должностях

Московский метрополитен восстановил в должностях 37 сотрудников, уволенных в 2021 году за поддержку Алексея Навального. Об этом председатель профсоюза работников метро Николай Гостев сообщил «Агентству».

31 мая завершился последний процесс по этому делу — суд у московской подземки выиграл Максим Яковлев. Он стал 37-м сотрудником метро, который добился восстановления в должности после увольнения из-за списка сторонников Навального. Всего из-за незаконного увольнения в профсоюз обратились больше 60 человек, судиться с подземкой решили 42. При этом пятеро из них нашли новую работу и не стали продолжать борьбу после проигранного суда первой инстанции.

Всем уволенным сотрудникам метро суд присудил компенсацию за вынужденный простой и моральный вред. По словам Гостева, первые восстановленные в должностях получили от 140 до 300 тысяч рублей, а последние, включая Максима Яковлева, который судился два года, — больше двух с половиной миллионов рублей.

В мае 2021-го из московского метро начали увольнять людей, чьи имена оказались в слитом в интернет списке сторонников Алексея Навального. Их вынуждали покидать должности по соглашению сторон, а в случае отказа увольняли по сфабрикованным прогулам. В пресс-службе метро «Коммерсанту» сообщили, что 37 сотрудников были уволены за нарушения трудового законодательства, и что «статистика восстановлений не отличается от аналогичной статистики за любой другой период».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.