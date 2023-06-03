Московский следователь стал фигурантом дела о получении крупнейшей среди силовиков взятки в России — у него конфисковали биткоины на полтора миллиарда рублей

Начальник следственного отдела СК по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), сообщает «Коммерсантъ». Иск в суд подал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, рассмотрение дела начнется 5 июня в Никулинском районном суде Москвы.

По версии следствия, 7 апреля 2022 года Марат Тамбиев получил от членов хакерской группировки Infraud Organization Марта и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского 1032,1 биткоина. По состоянию на 30 января 2023 года их стоимость составляла почти 24 миллиона долларов или полтора миллиарда рублей. «Коммерсантъ» называет эту взятку рекордной для сотрудников правоохранительных органов России. Бергманы и Самокутяевский находились под следствием по делу о неправомерном обороне средств платежей (часть 2 статьи 187 УК) и за взятку попросили Тамбиева не арестовывать их счета.

Биткоины у Тамбиева обнаружили в ходе обыска в его квартире. Во время следственных действий у него изъяли ноутбук, на котором следователи нашли папку под названием «Пенсия». Там и оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к биткоинам. По решению Басманного суда Москвы, на криптовалюту был наложен арест. Биткоины Тамбиева перевели на аппаратный кошелек для криптовалют Ledger Nano X, доступ к которому поместили в камеру хранения вещдоков СКР.

Марат Тамбиев отрицает свою вину. «Коммерсантъ» сообщает, что до недавнего времени он судился со Следственным комитетом и добивался восстановления в должности. Его уволили из СКР за нарушение присяги и «совершение поступка, порочащего честь сотрудника следственного органа». Суд его иск отклонил.

Тамбиев поступил на службу в СКР в 2011 году. Он прошел путь от следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела до руководителя следственного отдела по Тверскому району столичного следственного управления СК. За все время работы он декларировал только собственную зарплату.

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