Поддержать
Новости

На Петербургский международный экономический форум впервые не аккредитовали ни одного западного журналиста — The Bell

20:35 • 02.06.2023

На Петербургском международном экономическом форуме впервые не будет ни одного западного журналиста, выяснил The Bell. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты двух крупнейших западных изданий рассказали The Bell, что 1 июня они получили аккредитацию на ПМЭФ, однако на следующий день их заявки отклонили. Причины сотрудникам СМИ не назвали. Журналисты двух других крупных западных изданий сообщили The Bell, что в этом году решили не подавать заявки на аккредитацию на ПМЭФ.  

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил The Bell, что в этом году «было принято решение не аккредитовать журналистов из недружественных стран». Под этим термином подразумеваются все государства ЕС, а также Великобритания, США, Канада и некоторые другие страны. 

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. Его тема: «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений».  

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»