На Петербургский международный экономический форум впервые не аккредитовали ни одного западного журналиста — The Bell

На Петербургском международном экономическом форуме впервые не будет ни одного западного журналиста, выяснил The Bell. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты двух крупнейших западных изданий рассказали The Bell, что 1 июня они получили аккредитацию на ПМЭФ, однако на следующий день их заявки отклонили. Причины сотрудникам СМИ не назвали. Журналисты двух других крупных западных изданий сообщили The Bell, что в этом году решили не подавать заявки на аккредитацию на ПМЭФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил The Bell, что в этом году «было принято решение не аккредитовать журналистов из недружественных стран». Под этим термином подразумеваются все государства ЕС, а также Великобритания, США, Канада и некоторые другие страны.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. Его тема: «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений».

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