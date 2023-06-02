Медсестру детского хосписа, на которую донесли из-за антивоенных значков, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал медсестру детского хосписа «Дом с маяком» Камиллу Мурашову на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии (20.3.3 КоАП), сообщает SOTAvision. Поводом стало то, что Мурашова носила на рюкзаке антивоенные значки.

13 мая попутчица Мурашовой в московском метро заметила на ее рюкзаке значки, сфотографировала их и пожаловалась в полицию. Вечером 14 мая Мурашову задержали на станции «Савеловская». На одном значке у нее была надпись «Нет войне», на другом — знак пацифик, на третьем — голубь мира.

Женщина, которая сфотографировала Мурашову в метро, а затем донесла на нее, в суд не пришла и пожелала остаться анонимной.

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