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Медсестру детского хосписа, на которую донесли из-за антивоенных значков, оштрафовали на 30 тысяч рублей

17:12 • 02.06.2023

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал медсестру детского хосписа «Дом с маяком» Камиллу Мурашову на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии (20.3.3 КоАП), сообщает SOTAvision. Поводом стало то, что Мурашова носила на рюкзаке антивоенные значки. 

13 мая попутчица Мурашовой в московском метро заметила на ее рюкзаке значки, сфотографировала их и пожаловалась в полицию. Вечером 14 мая Мурашову задержали на станции «Савеловская». На одном значке у нее была надпись «Нет войне», на другом — знак пацифик, на третьем — голубь мира. 

Женщина, которая сфотографировала Мурашову в метро, а затем донесла на нее, в суд не пришла и пожелала остаться анонимной. 

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