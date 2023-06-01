«Претензии предъявлены не по адресу». Екатеринбургский «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии за публикации на сайте «Уральского Мемориала». Это разные организации

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 300 тысяч рублей екатеринбургский «Мемориал» по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает местное издание It’s my city.

По его данным, поводом для административного дела стала публикация изображений птиц на черном фоне и доклада об итогах года войны в Украине на сайте «Уральского Мемориала».

Представлявший в суде екатеринбургский «Мемориал» руководитель этой организации Алексей Мосин настаивал на том, что сайт «Уральского Мемориала» не связан с «Мемориалом» екатеринбургским, и у него нет возможности что-либо там публиковать. По его словам, администратором сайта «Уральского Мемориала» является активист Анатолий Свечников.

«С решением суда не согласен. Мне кажется, что мы представили убедительные доказательства того, что екатеринбургский “Мемориал” и “Уральский Мемориал” — две совершенно разные организации. Поэтому претензии, которые были предъявлены нам сегодня в суде, предъявлены не по адресу», — сказал Алексей Мосин после заседания суда, добавив, что намерен обжаловать его решение.

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