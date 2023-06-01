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Ночью Россия обстреляла Киев, а ВСУ город Шебекино в Белгородской области. «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» сообщили о новом рейде на российскую территорию

08:56 • 01.06.2023

В ночь на 1 июня очередному ракетному удару подверглась украинская столица. Как заявили представители ВСУ, по городу было выпущено десять ракет «Искандер». Все они были сбиты. 

По данным пресс-службы Киевской военной администрации, в результате падения обломков погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще по меньшей мере десять человек получили ранения. Повреждено здание поликлиники. 

В то же время, по сообщениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ночью и утром приграничный город Шебекино трижды обстреляли из РСЗО «Град». В результате восемь человек получили ранения, одному мужчине оторвало руку. 

«Есть прямое попадание в частный жилой дом, в результате он загорелся. Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами. Есть попадание в крышу одного из административных зданий», — написал он. 

В свою очередь, телеграм-канал Baza утверждает, что украинские танки прямой наводкой обстреливают пограничный пункт пропуска «Шебекино». Один из снарядов якобы попал в здание отдела полиции. 

В то же время в телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса», в котором выходцы из России воюют на стороне Украины, появилось новое видео. В нем командир подразделения Денис Никитин говорит, что бойцы РДК «снова ведут бои на территории Российской Федерации». 

«Совсем скоро покажутся окраины Шебекина», — добавил он. При этом на фоне слышны выстрелы и взрывы. Где именно было записано видео — понять невозможно. 

Позже свежее видео появилось и в канале легиона «Свобода России», в котором на стороне ВСУ также воюют российские граждане. На кадрах человек в военной форме и с оружием сообщает, что подразделение находится на границе Белгородской области. «Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России», — говорит он.

В оперштабе Белгородской области назвали сообщения о прорыве ВСУ на территорию региона «ложными». 

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — говорится в сообщении.

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