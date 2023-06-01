Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» начинает принимать заявки от пострадавших по всей России. Ранее он работал только в Москве 

Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» объявил, что с 1 июня начинает принимать заявки от пострадавших по всей России. Там отметили, что до сих пор Центр работал только очно в Москве, а теперь также будут доступны онлайн-консультации.

Обратившиеся в Центр смогут бесплатно получить психологическую и юридическую помощь, а также карьерные консультации. Записаться можно по телефону, через сайт, соцсети и мессенджеры.

Чтобы перейти на новый формат работы Центр увеличил штат сотрудниц. Там отметили, что это «непростое решение» было принято в связи с ухудшением ситуации с насилием и большим количеством нуждающихся в помощи за пределами российской столицы.

В Центре создали карту, на которой отмечены действующие в российских регионах организации, также помогающие жертвам домашнего насилия. Если в регионе, где проживает обратившийся в «Насилию.нет», есть такая организация, то его перенаправят туда. Если такой организации нет — обратившемуся помогут специалисты Центра.

Для обеспечения работы в новом формате Центр запустил дополнительные способы сбора пожертвований. Так, «Насилию.нет» теперь принимает донаты в криптовалюте и пожертвования с иностранных карт на платформе Patreon.

Центр «Насилию.нет» — одна из ведущих в России организаций, занимающихся проблемой насилия в семье. Основанный в 2015 году как медиапроект Центр с 2018 года оказывает адресную помощь жертвам домашнего насилия.

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