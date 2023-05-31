«Я не воин-террорист. Я хотел высказать свое мнение». Бросивший «коктейль Молотова» в здание ФСБ в Краснодаре получил восемь с половиной лет по обвинению в терроризме

В Краснодаре Южный окружной военный суд приговорил Игоря Паскаря к восьми с половиной годам колонии по обвинениям в теракте и вандализме по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона Солидарности».

Как пишут правозащитники, поводом для возбуждения дела против Паскаря стал символический поджог здания ФСБ в Краснодаре. 14 июня 2022 года он бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь центрального входа. После этого он нарисовал на левой щеке украинский флаг, чтобы «привлечь внимание к развязанной Путиным войне с Украиной и выразить поддержку украинцам и украинкам».

«Я не воин-террорист, чтобы скрываться. Я хотел высказать свое мнение, это был крик. Я простой человек, простой работяга, как и те, кто живет в Украине, в зоне "СВО". Я принес себя в жертву режиму, но я не террорист», — позже сказал Паскарь «Медиазоне».

По его словам, после задержания его завели в здание ФСБ, где надели на голову мешок и начали избивать. Затем его пытали током и угрожали изнасилованием. «Спустили брюки и пытались проникнуть в прямую кишку, при этом фотографируя», — рассказал Паскарь.

Пытавшие его силовики требовали дать показания о том, что он действовал по заданию «украинских кураторов». Каждый раз, когда Паскарь отрицал это, его снова били током. Тогда, чтобы прекратить пытки, ему пришлось выдумать персонажа по имени Александр Вольф.

Позже против Паскаря возбудили еще одно дело. Поводом стал совершенный ранее поджог баннера с Z-символикой в Краснодаре.

«Я нашел баннер с недоделанной свастикой в виде буквы Z и кинул в него “коктейль Молотова”. Людей вокруг было немного, и я понял, что не добился желаемого результата, и спокойно ушел», — рассказывал Паскарь.

В свою очередь, ФСБ утверждало, что Паскарь планировал совершить еще несколько поджогов, в частности, релейного шкафа на железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, а также военкомата и отдела ФСБ в Орске. Такие указания он якобы получил от ВСУ.

Представители спецслужбы также утверждали, что «в последующем подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России».

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