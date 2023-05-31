В Госдуму внесли законопроект, который позволит брать на военную службу по контракту судимых, а также «ограниченно годных» граждан

Депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект, который позволит гражданам с судимостью поступать на военную службу по контракту в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. Он также предполагает разрешить в период мобилизации служить по контракту тем, кого ранее признали ограниченно годным к военной службе.

«В связи с проведением специальной военной операции в субъектах Российской Федерации организована работа по приему граждан на военную службу по контракту. В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен. В частности, к таким гражданам относятся граждане, имеющие судимость», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там также отмечается, что документ не коснется граждан, которых судили по «тяжким» статьям.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил в стране мобилизацию. Спустя месяц он заявил, что она якобы окончена, однако соответствующего указа он так и не подписал. По словам Путина, за это время в России мобилизовали 318 тысяч человек.

В конце октября прошлого года Госдума приняла закон, который разрешил призывать во время мобилизации граждан с непогашенной судимостью по ряду тяжких преступлений.

С октября 2022 года военное положение действует в аннексированных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

После атаки беспилотниками на Москву глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в России военное положение. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такого решение не принималось и даже не обсуждалось.

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