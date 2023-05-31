В экспертных советах Минкультуры по господдержке кино известных режиссеров и сценаристов заменили на депутата и священников

Министерство культуры обновило составы четырех экспертных советов по господдержке игрового, документального, анимационного и детского кино. Вместо известных представителей российской киноиндустрии туда вошли депутат и православные священники. Об этом пишут «Ведомости», обратившие внимание на соответствующий приказ ведомства.

Как следует из документа, в новый состав советов не вошли бывшие там до сих пор режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко и Алексей Агранович, продюсеры Петр Ануров и Антон Златопольский, сценаристы Любовь Мульменко, Роман Кантор и Константин Майер, а также кинокритик Андрей Апостолов и другие отраслевые журналисты.

В то же время в экспертных советах Минкульта, рассматривающих заявки кинематографистов на получение господдержки, появились новые члены. Ими, в частности, стали депутат Госдумы Дмитрий Певцов, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

В 2023 году Минкульт планирует потратить на поддержку российского кино 11,5 миллиарда рублей.

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