Город Шебекино в Белгородской области подвергся новому обстрелу. Власти объявили об эвакуации детей

В ночь на 31 мая город Шебекино в Белгородской области подвергся «массированному удару». Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате удара ранения получили четыре человека. Двое из них были госпитализированы.

«Снарядами “Града” выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей», — написал Гладков.

Он также сообщил, что сегодня из Шебекинского и Грайворонского округов начнется эвакуация детей. «Первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — уточнил он.

Накануне Гладков сообщил об обстреле ствольной артиллерией пункта временного размещения граждан, где находились жители приграничного села Середа, которые больше года назад вынуждены были покинуть свои дома. В результате обстрела один человек погиб и двое получили ранения.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.