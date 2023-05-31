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Дроны, атаковавшие Москву, не взорвались, потому что их целью были другие объекты — «Коммерсантъ»

18:29 • 31.05.2023

Беспилотники, атаковавшие накануне Москву, не взорвались, потому что их целью были другие объекты. К таким выводам пришли эксперты, которые осмотрели обломки дронов, пишет «Коммерсантъ». 

Утром 30 мая Москву, по данным Минобороны, атаковали три беспилотника. Один из них взорвался врезавшись в стену над балконом 25-го этажа дома на улице Атласова в Новой Москве. На месте удара образовалась пятно площадью около полуметра, а взрывной волной выбило стекла в трех квартирах. 

Однако «Коммерсантъ» пишет, от удара беспилотника о стену взрывчатка не сдетонировала или взорвалась не полностью. При этом издание, ссылаясь на неназванных экспертов, утверждает, что яркая вспышка, которая попала на камеры видеонаблюдения — это возгорание паров бензина в разбитом двигателе дрона.

Заряды взрывчатки, которые несли еще два беспилотника, упавшие на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, также не взорвались. По информации издания, дрон, который влетел в квартиру на Профсоюзной улице, переносил бронебойный кумулятивный боеприпас, заряженный почти двумя килограммами взрывчатки. Такие боеприпасы используют для уничтожения забетонированных укрытий или, например, взлетно-посадочных полос.  

В Минобороны утверждают, что эти три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они сбились с курсов и рухнули. «При этом предполагается, что, попав в дома, оказавшиеся на их пути, взрывные устройства в БПЛА не сработали еще и потому, что для них они были ложными целями — дроны летели для атаки по другим объектам», — пишет «Коммерсантъ», не уточняя о каких именно объектах может идти речь. 

Модели беспилотников, которые использовались для атаки на Москву и Подмосковье, также неизвестны. На данный момент с уверенностью можно сказать лишь, что это были дроны самолетного типа. 

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