Бывшего полицейского оштрафовали на миллион рублей по делу о «фейках» о российской армии 

Октябрьский районный суд Томска оштрафовал на миллион рублей 60-летнего подполковника полиции в отставке Виктора Лаврентьева по делу «фейках» о российской армии. Об этом сообщает телеканал ТВ-2.

По версии следствия, с 5 по 12 марта Лаврентьев опубликовал посты, «содержащие заведомо ложную информацию, которую якобы получал от очевидцев с мест происходящих событий» о действиях российских войск на территории Украины. Речь, в частности, идет о публикации, в которой он рассказал об уничтожении российской армией роддома в оккупированном Мариуполе.

Как пишет «Медиазона», с начала войны 24 февраля прошлого года Лаврентьев практически ежедневно публиковал антивоенные посты в своих соцсетях. В них он призывал военных сдаваться в плен или дезертировать, а россиян выступать против войны. Издание отмечает, что последний пост на его странице был опубликован 15 марта 2022 года.

Выступая с последним словом, Лаврентьев не признал свою вину. «Все причастные к моему привлечению к уголовной ответственности существенно моложе меня. Я искренне желаю им в добром здравии встретить тот момент истории, когда мы поменяемся в процессе местами. Даже если сам не доживу», — сказал он.

Кроме штрафа Лаврентьеву также на год запретили публично высказываться, в том числе в соцсетях.

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