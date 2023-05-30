В Зеленограде двух местных жительниц оштрафовали за бело-сине-белые флаги на номерах их автомобилей 

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал Ольгу Логвинову и Нину Пашутину из-за бело-сине-белых флагов на номерных знаках их автомобилей. Обе женщины утверждают, что красная полоса флага выцвела на солнце, пишет «Медиазона».

Пашутину и Логвинову суд признал виновными в демонстрации экстремистской символики. Какое именно административное наказание им было назначено — неизвестно. По этой статье предусмотрены штрафы от одной до двух тысяч рублей или арест до 15 суток.

Согласно материалам дела, утром 23 мая Пашутина «совершила публичное демонстрирование символики экстремистской организации, используя транспортное средство с регистрационным знаком с измененной цветовой гаммой флага Российской Федерации». Суд постановил, что бело-сине-белый флаг использует легион «Свобода России», который в России признан экстремистским.

Во время заседания Пашутина вину не признала и предположила, что красный цвет флага «выгорел или был затерт». Протокол на нее составили, после того, как Пашутина согласилась на предложение сотрудника ГИБДД побыть понятой.

На Ольгу Логвинову аналогичный протокол составили 16 мая. Как отмечается в материалах дела, оперуполномоченный заметил бело-сине-белый флаг на номерах ее машины и начал спрашивать ее о том, участвует ли она в террористических организациях. «В дальнейшем прибыли другие сотрудники полиции, стали на нее давить, что ее увезут, составят материал, из-за чего она испугалась, закрылась в машине и позвонила мужу», — говорится в документах.

В суде супруг Логвиновой подтвердил, что его жену окружили пять силовиков, которые оказывали на нее давление и угрожали. Сама она не признала вину.

24 мая телеграм-канал Shot сообщил, что в Зеленограде задержали 37-летнюю учительницу английского языка и 65-летнюю женщину якобы за поддержку легиона «Свобода России». На номерах их машин нашли бело-сине-белые флаги.

По данным «ОВД-Инфо», задержанную пенсионерку, вероятно речь идет о Нине Пашутиной, отпустили после составления протокола. При этом во время задержания другой женщины — силовики, по информации правозащитников, выбили стекло ее автомобиля и оставили под стражей до заседания суда.

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