«Успешная работа ПВО». Провластные СМИ получили указания по освещению атаки дронов на Москву — «Медуза» 

Российские государственные и провластные СМИ получили указания из администрации президента о том, как освещать атаку дронов на Москву и Московскую область. Об этом пишет «Медуза» ссылаясь на источники в изданиях, получивших такие «методички».

По их словам, в материалах, посвященных удару, необходимо обратить внимание на «успешную работу ПВО» и «мгновенную» реакцию «федеральных служб», а также властей Москвы и Подмосковья, работа которых была «качественной и сосредоточенной».

Также администрация президента требует от подконтрольных ей СМИ сделать акцент на том, что атака была «психологической», а цель «провокации» не достигнута, потому что жители показали «спокойствие и выдержку».

Кроме того, в «методичке» указано, что следует избегать цитирования постов об атаке депутата Госдумы Александра Хинштейна, руководителя АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина и бывшего главы Минобороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова, либо упоминать их в негативном ключе.

Вскоре после атаки беспилотников Хинштейн написал в своем телеграм-канале о местах падения беспилотников, а Рогозин рассказал об их конструкции. В свою очередь, Стрелков опубликовал ироничный пост о том, что столичный мэр Сергей Собянин «срочно формирует группы для отправки в Донецк, Горловку и Шебекино для ознакомления с опытом работы городских учреждений в условиях негативного воздействия беспилотников».

Утром 30 мая Москву и московскую область атаковали беспилотники. В Минобороны утверждают, что всего было восемь БПЛА самолетного типа. Три из них якобы удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, а еще пять — сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Московской области. В то же время телеграм-канал Baza сообщал, что в атаке участвовали 25 дронов.

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