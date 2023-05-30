Суд в Подмосковье приговорил к реальным срокам восьмерых мобилизованных, сбежавших из полевого лагеря в самопровозглашенной ЛНР

Одинцовский гарнизонный военный суд признал виновными в дезертирстве и приговорил к реальным срокам восьмерых мобилизованных из Калининградской области. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на адвоката подсудимых Евгения Савескула.

По его словам, суд приговорил младшего сержанта Евгения Кравченко и рядового Александра Богаченка к семи годам колонии, матроса Александра Бабешко и рядового Николая Колмачева — к шести годам, а мобилизованных Дмитрия Медведева, Александра Елисеева, Игоря Медведева и Дениса Балахина — к шести с половиной годам лишения свободы.

Как пишет «Медиазона», подсудимые были мобилизованы в сентябре 2022 года, а затем отправлены в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка на территории самопровозглашенной ЛНР.

В лагере они узнали, что 24 декабря их планируют отправить на передовую. Тогда военнослужащие «для сохранения жизни и здоровья» приняли решение бежать.

На попутках и такси им вместе с оружием удалось добраться до подмосковного Подольска. Там сбежавшие сами явились в отдел полиции, чтобы сдать четыре автомата и четыре пулемета Калашникова.

После этого против них было возбуждено дело о дезертирстве. Кравченко был помещен под стражу, так как следствие полагало, что он был организатором побега. Остальных фигурантов оставили под надзором в воинской части в закрытом подмосковном военном городке.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.