Суд в Москве оставил под стражей режиссерку Женю Беркович. Во время заседания она пожаловалась на разлуку с детьми и назвала условия содержания в СИЗО «тяжелыми»

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте режиссерки Жени Беркович, обвиняемой в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Во время заседания она пожаловалась на разлуку с детьми и условия содержания в СИЗО.

Речь Беркович в суде в своем телеграм-канале пересказала журналистка Арина Бородина. По ее словам, Беркович назвала условия в изоляторе «тяжелыми».

«Там холодно, подвал, тараканы, я не могу поесть нормально и не могу выспаться, меня разлучили с детьми, они во мне нуждаются. Я не могу объяснить детям, почему я в изоляторе, почему меня здесь держат. Четыре года с ними работали психологи. Восстанавливали после пережитого в детском доме. Я не могу их увидеть, не могу их обнять, мне не дали с ними поговорить по телефону, ни одного звонка не дали», — передает слова Беркович Бородина.

Режиссерку спектакля «Финист ясный сокол» Женю Беркович и авторку одноименной пьесы Светлану Петрийчук задержали 4 мая. Дома у них и их родных прошли обыски. В тот же день обеих доставили на допрос в Следственный комитет, после которого задержали как подозреваемых. На следующий день Беркович и Петрийчук были предъявлены обвинения в «оправдании терроризма», а Замоскворецкий суд отправил обеих в СИЗО на два месяца.

Как ранее писала «Медуза», в деле Беркович и Петрийчук содержится «деструктологическая экспертиза» за авторством Романа Силантьева. В ней он, по данным издания, утверждает, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство».

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о судьбе реальных российских девушек, которые вышли замуж за радикальных исламистов и уехали к ним в Сирию. Премьера постановки состоялась в 2020 году, а в 2022 спектакль получил премии «Золотая маска» в двух номинациях.

Следом за жалобой на арест Беркович Мосгорсуд рассмотрит аналогичную жалобу защиты Светланы Петрийчук.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.