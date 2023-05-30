Преподаватель СПбГУ высказался против войны в Украине. Его студентам теперь угрожают в соцсетях 

Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Белоусов якобы высказался против войны в Украине. Пророссийские телеграм-каналы обвинили его в русофобии, а его студентам теперь угрожают в соцсетях.

На прошлой неделе в сеть попал скриншот сообщения, которое Белоусов, как утверждается, отправил в общий чат со студентами. В нем он пишет, что «прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно», а также что считает нормальным использовать «свошную риторику в рамках постиронии».

Судя по посту, он был реакцией на некую дискуссию, имевшую место раньше. О чем и с кем дискутировал Белоусов из поста неясно. По версии провластных телеграм-каналов, речь идет об обсуждении гибели на войне в Украине студента СПбГУ Федора Соломонова, который ушел на фронт добровольцем.

После того, как скриншот этой переписки опубликовали несколько телеграм-каналов, поддерживающих войну, студенты исторического факультета СПбГУ, вступившиеся за преподавателя, начали получать сообщения с угрозами и оскорблениями во «ВКонтакте». Об этом пишет «Бумага» ссылаясь на одного из них. Его имя не раскрывается в целях безопасности.

По словам студента, его однокурсникам и их друзьям угрожают избиениями, а также называют «укронацистами» и фашистами. Он предположил, что скриншот сообщения Белоусова переслали студенты, одобряющие войну.

«Это не первый акт агрессии против нас. Ранее они обсуждали вопрос том, чтобы с помощью административных органов университета нас исключить. Также было по крайней мере два акта насилия. В 2022 году один из зетовцев-студентов накинулся на антивоенного, а в 2023-м уже другой распылил перцовый баллончик в лицо оппозиционному однокурснику», — рассказал «Бумаге» студент.

В то же время заместитель ректора СПбГУ по безопасности Дмитрий Грязнов сообщил, что обратился в полицию с просьбой провести проверку.

«В случае установления правоохранительными органами фактов совершения сотрудниками или (и) обучающимися Санкт-Петербургского государственного университета, упоминания о которых содержатся в материалах, неправомерных действий в отношении данных лиц будет рассматриваться вопрос о применении к ним мер дисциплинарного характера вплоть до увольнения, отчисления», — говорится в заявлении на сайте университета.

В свою очередь, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский назвал ситуацию «безобразной и нетерпимой». «Героически погиб студент Санкт-Петербургского университета, который добровольцем принимал участие в спецоперации. И вместо того, чтобы почтить память своего товарища, коллеги по университету, проявить нормальные человеческие чувства, мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь к себе внимание антироссийскими политическими заявлениями», — сказал он.

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