Из России депортировали сотрудницу фонда Save Ukraine. Он помогает возвращать украинских детей, вывезенных с оккупированных российскими военными территорий 

В Москве задержали, а затем депортировали из страны, сотрудницу фонда Save Ukraine, который помогает возвращать украинских детей, вывезенных в Россию с оккупированных украинских территорий. Об этом, со ссылкой на источники, сообщает РИА «Новости».

«В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда "Save Ukraine" для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — говорится в сообщении агентства. При этом там отмечается, что фонд якобы «работает с СБУ».

Позже российское информагентство сообщило, что задержанную гражданку Украины депортировали из страны. Также РИА «Новости» опубликовало видео ее допроса, в ходе которого женщина сказала, что ее зовут Ольга Гуруля и что она должна была приехать в оккупированный Геническ и оформить там опекунство над двумя детьми, а затем выехать с ними сначала в Киев, а оттуда — в Германию.

Телеканал «Дождь» выяснил, что Ольга Гуруля появлялась в репортаже украинского канала «24», который был снят в июле 2022 года в Херсоне, сразу после освобождения города от российских войск. В нем Гуруля рассказала о жизни в городе во время оккупации.

Как рассказала Русской службе Би-би-си пресс-секретарь Save Ukraine Ольга Ерохина, сотрудники ФСБ задержали Гурулю больше недели назад во время поездки очередной группы матерей за своими детьми.

Ерохина утверждает, что Гуруля приехала в Россию, чтобы забрать своего 17-летнего крестника и его брата, но у нее отобрали документы, телефон и допрашивали два дня, угрожая отправить в тюрьму. Сейчас Гуруля находится за пределами России.

Фонд Save Ukraine возвращает в Украину детей, которых после начала полномасштабного вторжения вывезли в Россию. На украинском сайте «Дети войны» сообщается, что всего были вывезены 19 484 ребенка. Вернуть удалось — 371.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их называют ответственными за военное преступление в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Обновлено в 17:25, добавлена информация пресс-секретаря Save Ukraine

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