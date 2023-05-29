Жителя Оренбурга приговорили к 17 годам колонии по делу о попытке подрыва мечети. Следствие считает его сторонником движения «Маньяки. Культ убийств»

Суд в Забайкальском крае приговорил 20-летнего уроженца Оренбургской области к 17 годам колонии строгого режима за попытку организовать подрыв мечети и за призывы к экстремизму (часть 1 статьи 282.1 УК и часть 1 статьи 30, часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 105 УК). Также ему назначили штраф в полмиллиона рублей, сообщает «Интерфакс». Имя осужденного и название суда, который вынес решение, агентство не называет.

По версии обвинения, юноша был сторонником движения «Маньяки. Культ убийств» («М.К.У») и публиковал в интернете сообщения, «направленные на возбуждение ненависти и вражды по расовым и религиозным признакам». Также он призывал к экстремистской деятельности и склонял других россиян к участию движении «М.К.У», говорится в сообщении.

Следствие утверждало, что «пребывая на территории Забайкальского края и действуя по заданию “М.К.У”», осужденный «изыскивал возможности приобретения взрывчатого вещества». Суд пришел к выводу, что юноша планировал подорвать Соборную мечеть в Оренбурге и расстрелять ее прихожан.

Российская ФСБ отчитывается о задержаниях молодых людей, якобы причастных к деятельности «М.К.У», с начала 2021 года. В марте 2021-го стало известно о задержании 14 человек, затем — о задержании 60-ти, а в апреле того же года — еще 16-ти. ФСБ называет «М.К.У» молодежным радикальным сообществом, созданным гражданином Украины Егором Красновым. По версии представителей службы, движение «основано на нацистской идеологии».



В январе 2023 года Верховный суд России объявил «М.К.У» террористической организацией.

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