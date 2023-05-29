В СИЗО Оренбурга за месяц умерли двое заключенных. СК возбудил уголовное дело — Команда против пыток

В СИЗО №1 Оренбурга за месяц нашли мертвыми двоих заключенных — 30-летнего Сергея Бершацкого и 28-летнего Виктора Самсонова. Об этом сообщает «Команда против пыток» со ссылкой на матерей погибших.

Наталья, мать Сергея Бершацкого, рассказала правозащитникам, что узнала о смерти сына 22 апреля. Участковый сообщил ей, что Бершацкий совершил самоубийство в камере. Наталья не верит, что ее сын мог покончить с собой: «Я своего сына хорошо знаю, он меня очень любил и не стал бы так уходить, даже не оставив записки».

Сергея Бершацкого арестовали в сентябре 2022 года в Люберцах по подозрению в краже. Сначала его поместили в СИЗО Коломны, затем перевели в Уфу, оттуда — в Челябинск. После этого Бершацкий оказался в следственном изоляторе Оренбурга. Его мать рассказала, что ни в одном СИЗО при этапировании у Бершацкого не было проблем. В последний раз она видела его на судебном заседании 13 апреля: «Он был очень рад меня видеть, спрашивал, как у меня дела, как себя чувствует брат и папа». Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК).

Мать другого погибшего, Виктора Самсонова, рассказала, что узнала о смерти сына 10 апреля. Об этом сообщил его адвокат. От людей, которые содержались в СИЗО вместе с ее сыном, Валентина Самсонова узнала, что 8 и 9 апреля, то есть незадолго до смерти, Виктор подвергался давлению в «пресс-хате». Также Валентина узнала, что в конце марта ее сына поставили на учет как склонного к суициду, так как он пытался покончить с собой.

По факту смерти Виктора Самсонова Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (часть 2 статьи 293 УК). Валентину Самсонову признали потерпевшей. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что неустановленные сотрудники СИЗО №1 Оренбурга знали, что Самсонов состоит на учете как склонный к суициду, однако проявили халатность и допустили его самоубийство.

Руководитель оренбургского филиала «Команды против пыток» Альбина Мударисова отмечает, что за последние полгода юристы организации получили из этого следственного изолятора более десяти обращений о незаконных действиях сотрудников. Подследственные рассказали, что сотрудники администрации насильно снимали с них нижнее белье под предлогом досмотра. Юристы «Команды против пыток» направили заявления по этому поводу в общественную наблюдательную комиссию, уполномоченному по правам человека и в следственные органы. В ОНК заявление проигнорировали, а прокуратура отчиталась, что не нашла оснований для проведения проверки в оренбургском СИЗО.

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