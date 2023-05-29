«Противопоставил идеологию пацифизма долгу гражданина». В Кемеровской области мужчину приговорили к шести месяцам ограничения свободы за порчу баннера с фотографией Путина

Суд в городе Белово в Кемеровской области приговорил 57-летнего местного жителя, чье имя не называется, к шести месяцам ограничения свободы. Его признали виновным в вандализме по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает «Кузбасс Онлайн» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным следствия, подсудимый был не согласен с решением о начале войны в Украине, в связи с чем облил красной краской баннер с изображением президента, висевший на одной из улиц города.

«Мужчина, <...> являясь сторонником идеологии сопротивления насилию — пацифизму, не согласился с ее проведением, противопоставив идеологию долгу и обязанности гражданина Российской Федерации по защите Отечества», — говорится в пресс-релизе регионального УФСБ.

В нем уточняется, что подсудимый не стал отрицать свою вину и признался в содеянном.

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