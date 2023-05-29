МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма за слова, вырванные из контекста

МВД России объявило в розыск американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Соответствующая карточка появилась в базе розыска МВД. Там не уточняется по какой статье разыскивают американского политика.

Накануне возбудить против Грэма уголовное дело распорядился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Поводом для этого стало видео с фрагментом встречи Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России», — говорится в пресс-релизе СК.

На видео, о котором идет речь, Грэм действительно говорит, что «русские умирают», а затем после монтажной склейки добавляет:«Мы никогда еще не тратили деньги так удачно».

На опубликованное в телеграм-канале Зеленского видео встречи с Грэмом остро отреагировали представители российских властей.

«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А представительница российского МИД Мария Захарова сравнила помощь США Украине с работой американских предприятий в фашистской Германии.

В свою очередь, председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США тратят деньги не только на убийство русских, но и на убийство обычных людей и даже сенаторов. Он напомнил Грэму о печальной судьбе американских политиков, погибших от рук убийц в разные годы.

«Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков», — написал Медведев.

Между тем, агентство Reuters, изучившее полную запись встречи Зеленского с Грэмом, утверждает, что слова о смерти русских и удачной трате американских денег были сказаны в разное время и не относятся друг к другу.

Так, по данным агентства, фраза об удачной трате денег касалась лишь финансовой помощи Украине от США, а не смерти российских солдат.

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