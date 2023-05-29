«Как-то непатриотично». В Краснодаре местные власти запретили вывески на иностранных языках

Депутаты думы Краснодара приняли новые правила благоустройства города, согласно которым запрещено использование иностранного языка и транслитерации на вывесках. Об этом пишет местное издание «Краснодар Онлайн»

По его данным, в принятых поправках уточняется, что «иностранный язык — язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, не относящийся к языкам народов Российской Федерации».

Принятые поправки вступят в силу Новые правила благоустройства вступят в силу с 1 сентября 2023 года. С этого момента у предпринимателей будет год на то, чтобы заменить вывески. Тем, чьи заведения расположены на магистральных улицах и в границах исторического центра города, на это будет лишь полгода.

В новых правилах есть и исключения, так, использовать иностранный логотип или надпись в названии смогут те компании, которые зарегистрировали его в качестве товарного знака.

В феврале краснодарский мэр Евгений Наумов осмотрел вверенный ему город и остался недоволен большим количеством вывесок на английском языке. Тогда он заявил, что вывески нужно русифицировать, потому что «как-то непатриотично».

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