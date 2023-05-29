Администраторов двух телеграм-каналов приговорили к 8 годам колонии каждого по делу о вымогательстве у Тины Канделаки и ее мужа за «блок на негатив»

Хамовнический суд Москвы приговорил администраторов телеграм-каналов Riddle и «Проект “Сканер”» Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Свободенюка к восьми годам лишения свободы каждого по делу о вымогательстве (пункт «а» части 3 статьи 163 УК). Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в 2020 году Малушенко, Москвин и Слободенюк «объединились в организованную группу с целью вымогательства денег у публичных людей» и угрожали публикацией «порочащих сведений» о них в интернете. Как утверждает Генпрокуратура, администраторы каналов опубликовали статьи о заместительнице гендиректора «Газпром-медиа» Тине Канделаки и ее муже, директоре по особым поручениям «Ростеха», Василии Бровко. Информация в этих статьях якобы негативно освещала их работу и личную жизнь.

Обвиняемые якобы потребовали у Бровко 470 тысяч рублей за удаление постов, «угрожая размещением новых порочащих сведений». По версии обвинения, Бровко согласился заплатить деньги, однако посты о нем и его супруге продолжили появляться в каналах.

Как сообщает Baza, в ходе разбирательства Малушенко, Москвин и Свободенюк признали вину и выплатили Бровко и Канделаки три миллиона рублей в качестве компенсации. После этого Василий Бровко попросил не лишать обвиняемых свободы, однако прокуратура настояла на реальных сроках.

Силовики начали активно преследовать администраторов телеграм-каналов и обвинять их в вымогательстве за «блок на негатив» в прошлом году. В августе 2022 года была арестована журналистка Александра Баязитова, а также медиа-менеджер Ольга Архарова и пиарщица Инна Чурилова. Их обвиняют в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Осенью прошлого года были арестованы коммерческий директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский. Они якобы вымогали деньги у «Ростеха».

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