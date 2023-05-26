Журналистку «Важных историй» оштрафовали за участие в деятельности «нежелательной» организации — после ее запроса к производителю беспилотников

Калининский районный суд Петербурга оштрафовал расследовательницу «Важных историй» Марию Жолобову на 5 тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Об этом глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева рассказала «Медиазоне».

Поводом для штрафа стало то, что 11 ноября 2022 года Жолобова направила журналистский запрос в «Специальный технологический центр» — предприятие, которое производит беспилотники. Она попросила предоставить информацию о «выпускаемых предприятием изделиях» и выполнении государственного оборонного заказа. В письме она представилась корреспонденткой издания «Важные истории», которое объявлено в России «нежелательной» организацией.

«Медиазона» отмечает, что это первый известный случай, когда журналиста преследуют за работу в СМИ, получившем статус «нежелательного».

Ранее «Важные истории», Reuters и Британский институт оборонных исследований выпустили расследование о том, как «Специальный технологический центр» получает комплектующие для производства беспилотников «Орлан-10» в обход западных санкций.

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