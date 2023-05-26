За репост материала «Медузы» на журналиста Валерия Нечая завели административное дело об участии в деятельности «нежелательной» организации

На бывшего главного редактора «Эха Петербурга» Валерия Нечая завели административное дело по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Об этом сообщил правозащитный проект «Первый отдел».

Журналиста вызвали в прокуратуру, где вручили ему копию постановления о возбуждении дела. Поводом для преследования стали «результаты проверки по факту распространения в сети Интернет» материалов «Медузы». Сам Нечай в разговоре с «Медузой» отметил, что не знает, о репостах каких именно материалов идет речь.

В комментарии «Новой газете. Европа» журналист предположил, что это административное дело демонстрирует интерес силовиков именно к «Медузе». «”Медуза” — одно из самых профессиональных, на мой взгляд, медиа. Это попытка ударить по их аудитории», — сказал Нечай.

В начале мая по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации в Краснодаре на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Виталия Вотановского. Он поделился в своем телеграм-канале ссылками на материалы «Медузы», а также изданий «Громадське», «Идель-Урал» и «Важных историй». При этом за репост какого именно «нежелательного» издания оштрафовали Вотановского, «Медузы» или «Важных историй», не сообщалось.

«Медузу» внесли в реестр «нежелательных» организаций 26 января 2023 года. Российская Генпрокуратура считает, что издание «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

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