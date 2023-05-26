В крымских СИЗО держат и пытают гражданских украинцев и других иностранцев, похищенных на оккупированных Россией территориях — «Медуза» 

С начала вторжения в Украину российские военные похитили на оккупированных территориях несколько тысяч мирных жителей. Больше сотни из них держат в крымских СИЗО, не присваивая статус военнопленных, не допуская к ним адвокатов и подвергая пыткам и издевательствам. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на тех, кто смог освободиться, а также родственников и адвокатов похищенных.

Некоторых гражданских украинцев, задержанных на оккупированных Россией территориях, позже перевезли в симферопольское СИЗО № 1. Жителя Херсона Александра Тарасова задержали в марте прошлого года. Он, как пишет «Медуза», устраивал в Херсоне митинги против российской оккупации.

17 марта Тарасов был уже в симферопольском СИЗО № 1. Он рассказал изданию о пытках и издевательствах со стороны сотрудников колонии. «Что-то не понравилось — удар. Нас превращали в затравленных животных. Доводили до такого состояния, что мы во время общих проверок вслушивались, бьют они за стенкой шокером или не бьют», — говорит он.

По словам Тарасова, его пытали электрическим током и требовали назвать остальных организаторов антироссийских протестов. Украинцев, по его словам, держали отдельно от других заключенных, а если они все же встречались, то надзиратели приказывали не смотреть на них.

«По СИЗО ходили слухи, что мы какие-то суперопасные. На самом деле все это делалось, чтобы информация о нас вообще из СИЗО не выходила. Мы однажды проходили мимо зэков-поварят, так им скомандовали: „Отвернулись, лицом к стене!“» — вспоминает Тарасов.

Другие граждане Украины, которых содержали в этом СИЗО, также рассказывали, что их пытали током, били, заставляли петь российский гимн и патриотические песни, а одному из них охранники стреляли из пневматики по ногам. «Медуза» пишет, что охранял украинцев спецназ «Вектор» — это подразделение крымского управления ФСИН.

В конце марта 2022 года в СИЗО привезли пенсионера из Испании Мариано Гарсия Калатаюд, который не говорил ни на русском, ни на украинском языках. Переводчика ему не нашли даже для допроса. Тарасов рассказал, что Калатаюда постонно били током, так как он не понимал команды тюремщиков.

В том же изоляторе несколько месяцев находился гражданин Беларуси Алесь Малярчук. Он также рассказывал о пытках и избиениях.

В октябре 2022 года граждан Украины перевели в только что открывшееся СИЗО № 2. Оно также расположено в Симферополе. Тарасов говорит, что там их держали в максимальной изоляции. «Чтобы мы не смогли опознать ни своих, ни тюремщиков», — поясняет он.

Там, по словам еще одного украинца Евгения Ямкового, удерживали также гражданина Германии. Где он находится сейчас — неизвестно.

Правозащитники называют украинцев, которых держат в российских СИЗО, гражданскими заложниками — у большинства из них нет статуса военнопленных, им не предъявляли никаких обвинений и на этом основании к ним не допускают адвокатов. В результате, украинцы находятся в заключении фактически бессрочно и лишены права на защиту.

«Они [заключенные] просто находятся под некой „проверкой в отношении лиц, которые оказывают противодействие СВО“. В любом ответе УФСБ говорится про эту „проверку“», — говорит один из опрошенных «Медузой» адвокатов. В то же время против некоторых из похищенных позже возбуждают дела по террористическим статьям.

Точных данных о количестве гражданских украинцев, которых удерживают в российском плену, нет.

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