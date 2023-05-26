Несколько российских регионов подверглись ударам. В Краснодаре произошел взрыв, а в Ростовской области сбили украинскую ракету

В ночь на пятницу несколько российских регионов подверглись ударам. Взрывы раздались в Краснодаре, губернатор Ростовской области сообщил о сбитой украинской ракете, а Белгородскую область обстреляли несколько раз.

Утром телеграм-каналы сообщили, что в небе над центром Краснодара произошел взрыв. В сети распространились видео того, как на городом пролетает, а затем взрывается беспилотник. Позже региональный оперативный штаб Краснодара сообщил, что в 4:17 утра «был слышен хлопок в районе здания на улице Морской».

Мэр Краснодара Евгений Наумов написал, что повреждены офисное здание и жилой дом. «В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля», — сообщил он в своем телеграм-канале, добавив, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

В свою очередь, Baza сообщила, что Краснодар был атакован двумя беспилотниками. Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что взрывов было два с интервалом примерно в 12 минут. Один дрон, предположительно, удалось сбить ПВО.

В Ростовской области в районе города Морозовск также сработала система ПВО. Губернатор региона Василий Голубев написал, что была «сбита украинская ракета». «Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие», — добавил он. Других подробностей Голубев не сообщил.

Телеграм-каналы Mash, Baza и Shot опубликовали видео падения неизвестного объекта в небе над Морозовском, предположительно, в районе военного аэродрома.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью под обстрел попали Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Так, по его словам, в поселке Октябрьский беспилотник сбросил взрывное устройство на административное здание.

Позже Гладков добавил, что обстрел Грайворонского округа продолжился утром. Там повреждены четыре частных дома, один автомобиль и здание магазина. Кроме того, повреждения получили газопровод и линия электропередач.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.