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Мобилизованного из Новосибирска приговорили к пяти годам колонии за дезертирство 

16:05 • 26.05.2023

Второй Восточный окружной военный суд приговорил мобилизованного жителя Новосибирска Владимира Константинова к пяти годам колонии по обвинению в дезертирстве..

В телеграм-канале суда сообщается, что 29 декабря 2022 года Константинов «самовольно оставил палаточный лагерь воинской части» в Новосибирской области. 

Как пишет «Коммерсантъ», Константинов до мобилизации работал в Новосибирской области грузчиком на фабрике мороженого. В учебном лагере он провел около трех месяцев, а покинул его накануне отправки последней группы бойцов в Украину. Издание отмечает, что он перелез через забор, поймал такси и поехал к матери. 

23 января 2023 года после телефонного разговора со следователем Константинов сам приехал в военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону. «Коммерсантъ» пишет, что тогда его не стали задерживать. 

Константинов полностью признал свою вину. «Лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт», — сказал он во время допроса, который записывали на видео. 

Приговор пока не вступил в силу. Будут ли стороны обжаловать решение, неизвестно.

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