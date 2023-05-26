Мобилизованного из Новосибирска приговорили к пяти годам колонии за дезертирство 

Второй Восточный окружной военный суд приговорил мобилизованного жителя Новосибирска Владимира Константинова к пяти годам колонии по обвинению в дезертирстве..

В телеграм-канале суда сообщается, что 29 декабря 2022 года Константинов «самовольно оставил палаточный лагерь воинской части» в Новосибирской области.

Как пишет «Коммерсантъ», Константинов до мобилизации работал в Новосибирской области грузчиком на фабрике мороженого. В учебном лагере он провел около трех месяцев, а покинул его накануне отправки последней группы бойцов в Украину. Издание отмечает, что он перелез через забор, поймал такси и поехал к матери.

23 января 2023 года после телефонного разговора со следователем Константинов сам приехал в военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону. «Коммерсантъ» пишет, что тогда его не стали задерживать.

Константинов полностью признал свою вину. «Лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт», — сказал он во время допроса, который записывали на видео.

Приговор пока не вступил в силу. Будут ли стороны обжаловать решение, неизвестно.

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