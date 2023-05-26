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Из оккупированного Россией Лисичанска сбежали 39 дезертиров — Baza и 161.ru

21:57 • 26.05.2023

Из Лисичанска в самопровозглашенной ЛНР сбежали 39 дезертиров, состоявших в отряде «Шторм Z». Об этом сообщают Baza и 161.ru. Сейчас их ищут в Ростовской области. 

По данным 161.ru, сбежавшие — бывшие заключенные. Во время побега они убили сотрудника министерства госбезопасности ЛНР. Baza пишет, что это был военнослужащий Минобороны. Телеграм-канал отмечает, что побег произошел 24 мая.

Издание 161.ru сообщает, что полицейские Ростовской области усилили патрульные посты на пунктах пропуска с ЛДНР. По данным источника, сбежавшие военнослужащие могут передвигаться на нескольких автомобилях. Кроме того, они могут быть в гражданской одежде и с чужими документами, которыми могли завладеть при угоне автомобилей. Baza добавляет, что военные вооружены. 

В пресс-службе ГУМВД по Ростовской области 161.ru сообщили, что информация о дезертирах проверяется.

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