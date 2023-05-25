Высшая школа экономики будет обучать участников войны в Украине и членов их семей за свой счет 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) будет обучать на основных образовательных программах участников войны в Украине, а также их близких родственников, за счет собственных средств.

«Такое решение принял сегодня ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Согласно указу президента, появилась спецквота для детей участников СВО — по ней было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. НИУ ВШЭ намерен принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за свой счет», — сообщили ТАСС в пресс-службе ВШЭ.

Там уточнили, что это решение коснется военнослужащих и добровольцев, воевавших в Украине, а также их детей, супругов и родных братьев с сестрами.

Кроме того, на обучение за счет вуза смогут перейти участники войны в Украине, которые уже учатся там на коммерческой основе, но при условии успешного освоения образовательной программы.

В вузе также сообщили, что там действует студенческий ситуационный центр, который помогает принимать «точечные решения» о поддержке участников боевых действий в Украине и их родственников.

В конце 2022 года Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в вузах квоты для обучения детей участников войны в Украине. Такие же льготы теперь полагаются детям Героев России и кавалеров трех орденов Мужества. Согласно закону, квота должна устанавливаться ежегодно и составлять не менее 10% от общего количества мест.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.