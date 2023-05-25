Впервые за 30 лет в России не состоится Международный авиа-космический салон из-за «потенциальных угроз от беспилотников»

Международный авиа-космический салон, который должен был пройти в подмосковном Жуковском в конце июля, перенесли на «неопределенный срок» по соображениям безопасности, пишет «Коммерсантъ». Некоторые участники авиасалона, по данным издания, уже остановили подготовку к нему. При этом сами организаторы информацию о переносе не комментируют.

Собеседники издания в авиаотрасли говорят, что перенос авиасалона связан с тем, что организаторы не могут обеспечить необходимые меры безопасности.

«Усилить меры по охране, наверное, можно, но применение РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл», — сказал близкий к «Ростеху» источник «Коммерсанта».

Как минимум в трех компаниях, которые планировали участвовать в авиасалоне, изданию сообщили об отмене подготовки к мероприятию.

В следующий раз МАКС может состояться в 2024 году или даже позже. При этом один из источников издания допускает, что какую-то часть программы все же покажут «в павильонном формате на одной из площадок в Москве» этой осенью или зимой.

Международный авиа-космический салон проводился каждые два года с 1993 года. Этим летом он должен был пройти в 16 раз. Обычно там проводят показательные полеты и демонстрации новых разработок, а также заключают контракты на производство и поставку техники.

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