В ФСБ заявили о предотвращении диверсий на двух атомных электростанциях

ФСБ отчиталась о предотвращении диверсий на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях. В спецслужбе заявили, что в преддверии 9 мая граждане Украины якобы планировали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП).

«Это по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.

Там также отметили, что диверсантам якобы удалось подорвать одну и заминировать еще четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Как сообщается, задержаны двое граждан Украины — Александр Майструк и Эдуард Усатенко. Российские власти также объявили в розыск еще одного предполагаемого диверсанта Юрия Кищака, который сейчас находится в Бельгии. У него, по данным спецслужбы, двойное гражданство — России и Украины.

Как сообщили в ФСБ, всех троих в сентябре 2022 года завербовал сотрудник СВРУ подполковник Виталий Горбатюк. После чего они якобы прошли специальную подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины, а затем незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу.

«Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками», — утверждают в спецслужбе.

Источник: ТАСС

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