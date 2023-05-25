«Подвергся пропаганде». Оштрафованный за «дискредитацию» армии красноярский стример записал видео с извинениями и пообещал записаться добровольцем на войну в Украине

Красноярский стример Артур Марков записал видео с извинениями и пообещал записаться добровольцем на войну в Украине. Об этом сообщает издание «7х7».

По его данным, в апреле Марков был задержан после стрима, во время которого он высказывался против войны и обещал ставить украинскую музыку в ответ на комментарии со словами «Слава России».

15 мая Октябрьский районный суд Красноярска оштрафовал Маркова на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии.

19 мая о стримере написал паблик во «ВКонтакте» «ЧП Красноярск». В публикации утверждалось, что силовики решают вопрос о возбуждении против Маркова уголовного дела о «дискредитации» армии.

После этого стример опубликовал видео с извинениями, а также фото расписки, в которой он обязуется явиться в военкомат и записаться добровольцем на войну в Украине.

В ролике Марков объясняет свои слова во время стримов тем, что «подвергся пропаганде на Youtube и пересмотрел роликов с дискредитацией российской армии».

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