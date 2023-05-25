Москвича отправили в СИЗО за нарисованные на асфальте красные кресты 

Басманный районный суд Москвы арестовал Константина Кочанова по статье «о хулиганстве по мотивам политической ненависти». Информация об этом появилась на сайте суда.

По версии следствия, в ночь на 9 мая Качанов нарисовал как минимум три красных креста на асфальте в Москве. Два около домов на Большом Козловском переулке и еще один на Нижней Красносельской улице.

Таким образом, он якобы выразил «свое несогласие с проводимой специальной военной операцией России на Украине» и «произвел публичные действия, создающие реальную угрозу подрыва безопасности государства, и создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», пишет «ОВД-Инфо».

По информации телеграм-канала Baza, сначала полицейские отказались возбуждать уголовное дело, но потом передумали.

В то же время в сети появилось много предположений о том, зачем нужны эти кресты. Одни отмечали, что это якобы «метки для беспилотников», другие настаивали на том, что такие обозначения используются при строительстве объектов или проведении дорожных работ.

Издание MSK1 отмечало, что жители юго-востока столицы находили похожие кресты и после задержания Кочанова.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.