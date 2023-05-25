«Это эволюция воздушной войны». Россия использует модернизированные советские авиабомбы для прорыва систем ПВО, поставленных Западом Украине — NYT

Российские военные, испытывая проблемы с прорывом украинской ПВО с помощью дронов и крылатых ракет, используют для этого модернизированные авиабомбы советского производства. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

По их словам, такие боеприпасы оказались практически неуязвимы для современных западных систем ПВО, которые есть на вооружении ВСУ.

Эксперты отмечают, что российские военные были вынуждены искать новые способы атаковать цели на украинской территории после того, как эффективность украинской ПВО значительно возросла, благодаря поставкам современных западных систем. Так, в последние месяцы украинским военным удается сбивать все больше российских дронов-камикадзе и крылатых ракет. В некоторых случаях эффективность украинского ПВО достигает 100 процентов.

«Это эволюция воздушной войны. Сначала они попробовали крылатые ракеты, и мы начали сбивать их. Затем они попробовали дроны, мы начали сбивать их. Они постоянно ищут решение, которое позволит поражать наши объекты, а мы ищем решение, чтобы помешать им», — сказал подполковник Воздушных сил Украины Денис Смажный.

После того, как в распоряжении ВСУ оказались американские зенитные системы Patriot, им удалось сбить даже несколько российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые до сих пор сам Киев называл неуязвимыми для своих систем ПВО.

Тогда для ударов по объектам на украинской территории российская армия стала все чаще применять модернизированные свободно-падающие бомбы советского производства ФАБ-500. С помощью установленного на них оборудования спутниковой навигации и небольших крыльев эти боеприпасы удалось превратить в планирующие корректируемые авиабомбы.

Как пояснили собеседники издания, сбрасываемые с самолетов бомбы гораздо сложнее отследить украинским ПВО, поскольку такие снаряды находятся в воздухе всего около 70 секунд.

По словам заместителя директора проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Яна Уильямса, поразить такие бомбы даже труднее, чем гиперзвуковые ракеты «Кинжал». «”Кинжал” имеет более длительное время полета на больших высотах, поэтому его легче обнаружить и отследить», — пояснил он.

Как сообщили в Пентагоне, такие бомбы сбрасываются с самолетов Су-34 и Су-35 над территорией, которую контролирует Россия, после чего они могут пролететь более 30 километров.

В свою очередь, украинские чиновники настаивают, что для борьбы с новой угрозой Украине нужны истребители F-16. В Киеве утверждают, что получив их, ВСУ смогут не допустить полетов российской боевой авиации в прифронтовых районах.

«Попытки перехватить эти бомбы неэффективны, это даже не имеет смысла. Единственный выход из этой ситуации и единственный способ остановить ее — это атаковать самолеты, которые запускают эти бомбы», — сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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