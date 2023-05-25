Бывшего министра Архангельской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за фото Путина с подписью «убийца»

Ломоносовский районный суд Архангельска оштрафовал бывшего министра сельского хозяйства Архангельской области Владимира Личного на 15 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. Об этом сообщает SOTA, ссылаясь на пресс-службу Областного суда.

Там уточнили, что Личный признал вину. Поводом для составления протокола на него стали события 3 апреля, когда Личный, будучи в фойе гостиницы «Двина», вырезал из журнала фотографию Владимира Путина. В тот же день он написал на фотографии «убийца», перечеркнул изображение президента и оставил ее на стенде для объявлений в подъезде жилого дома.

Как пишет SOTA, рассмотрение дела Личного по его просьбе прошло без слушателей, а сам он позже отказался общаться с журналистами, которые позвонили ему по телефону.

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