«В следующий раз можем попробовать и до областного города дойти». Участник рейда в Белгородскую область рассказал о нем «Новой газете Европа»

«Новая газета Европа» опубликовала монолог участника недавнего рейда на территорию Белгородской области, в котором, как сообщалось, принимали участие бойцы легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса». Эти подразделения состоят из выходцев из России, воюющих на стороне ВСУ.

Издание не называет имени своего собеседника и даже подразделение, к которому он относится. По его словам, целью рейда был захват районного центра — города Грайворон.

«Если бы все наши силы вовремя смогли войти в Россию и, двигайся мы по графику, захватили Грайворон и успели там хорошо укрепиться, то мы могли бы удерживать городок хоть неделю. Посмотрите по карте — там очень удобный ландшафт для обороны. Кругом реки и болота», — сказал он.

Однако, по словам собеседника издания, операция с самого начала пошла не по плану. «Накануне начала рейда испортилась погода, и землю сильно размыло. Дорога к пункту погранперехода перекопана, и двигаться приходилось прямо по полю. Подходы к границе сильно заболочены. Многие машины увязли в грязи, и часть из них даже не смогли участвовать в дальнейших действиях», — пояснил он.

В итоге, по его словам, в рейде смогли принять участие в общей сложности около 150 бойцов и десяти единиц техники.

Собеседник газеты утверждает, что никакого массированного артобстрела со стороны Украины, предшествовавшего заходу группы, не было. Он сообщил, что участники рейда «сами обработали пункт погранперехода “Грайворон” из минометов калибра 120 мм».

По словам собеседника издания, пункт погранперехода был хорошо укреплен. Там были оборудованы соединенные траншеями бетонные долговременные огневые точки, а также было несколько единиц бронетехники, вооруженной крупнокалиберными пулеметами и автоматическими пушками калибра 30 мм.

Тем не менее, утверждает он, российские военнослужащие не оказали серьезного сопротивления. «Кроме пограничников, КПП охранялся мотострелками. Когда мы под прикрытием танка пошли в атаку, все защитники разбежались. Их документация осталась на рабочих местах. Один из убегавших не смог сориентироваться в ситуации, попал под горячую руку и погиб. Другого пограничника, который до вечера прятался в подвале, потом взяли в плен», — рассказал он.

По его словам, нападавшим удалось завести и взять в качестве трофея как минимум один российский БТР. Он также рассказал, что атакующей группа пришлось бросить два американских внедорожника HMMWV, фото которых затем появились в российских телеграм-каналах и выдавались за уничтоженную технику диверсантов.

«Наши джипы провалились в окопы у КПП. Тяжелую технику не выдержали хлипкие бревенчатые мостки», — сказал собеседник издания.

После захвата КПП участники рейда рассредоточились по местности. «Первая группа шла и предупреждала мирных жителей, чтобы те не выходили из домов и квартир. До райцентра они дошли стремительно. Когда проходила вторая волна, в числе которой был я, в селах не было ни души. Вымершие улицы», — рассказал он.

По его словам, российские военные отреагировали на нападение только спустя несколько часов после его начала. Участников рейда начали активно обстреливать из установок «Град», а также применили против них боевые вертолеты и штурмовую авиацию. «К вечеру они пристрелялись, и у нас появились легко раненные», — сказал источник «Новой газеты Европа».

«В Грайвороне россияне начали обстреливать артиллерией не только окраины, где находились бойцы РДК и легиона “Свобода России”, но и здания, которые, как они предполагали, мы захватили, — отдел ФСБ, МВД, администрацию», — сказал он.

Собеседник издания утверждает, что ему известно о «существенных потерях» российской стороны убитыми и ранеными. Конкретных цифр он не назвал, но добавил, что по рации слышал о том, что его сослуживцам удалось сбить российский вертолет.

Он также отказался сообщить что-либо о потерях участников рейда, сказав лишь, что вечером того же дня он вместе с группой сослуживцев вернулся к границе и на следующий день «спокойно и организованно» вышел на территорию Украины с захваченным бронетранспортером.

Собеседник газеты также заявил, что подобные рейды серьезно увеличивают количество желающих служить в подразделениях ВСУ, где воюют выходцы из России.

«Мы только учимся. Наша мощь растет. Будем совершенствоваться. Устраивать новые рейды. На смену заходам диверсионных групп приходят общевойсковые операции. Если в этот раз пытались захватить райцентр, то в следующий раз можем попробовать и до областного города дойти», — сказал он.

Источник: «Новая газета Европа»

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