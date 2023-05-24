С семейной парой, задержанной в Москве за запуск бело-сине-белого флага на воздушных шарах, уже более суток нет связи

Супруги Дмитрий и Юлия Головлевы, которых задержали в Москве за запуск бело-сине-белого флага на воздушных шарах, уже более суток не выходят на связь. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на друга семьи Головлевых, которого издание называет Михаил, предупреждая, что имя изменено.

По его словам, телефоны Головлевых выключены с утра 23 мая. В то же время, как сообщается на сайте Чертановского районного суда, вчера там был рассмотрен административный протокол по статье о мелком хулиганстве в отношении Дмитрия Головлева. Решение суда по нему на сайте не опубликовано.

Как пишет «Медиазона», защитнику Головлева, который прибыл в суд уже после рассмотрения протокола, выдать решение отказались, и даже не сообщили какое наказание было назначено его подзащитному.

После суток поисков Михаилу так и не удалось установить местонахождение Головлева. «Он гражданин Беларуси, так что я предположил, что [он в] Сахарово, но там мне со вчерашнего вечера говорят, что его нет. Могут врать, конечно, но мне хочется верить, что там что-то типа штрафа и ребята уже дома, просто с телефонами что-то случилось», — сказал Михаил.

Он также сообщил, что у семейной пары двое детей, младшему из которых меньше шести месяцев. Где и с кем они находятся сейчас также неизвестно.

22 мая в украинских телеграм-каналах появилось видео с бело-сине-белым флагом, пролетающим на воздушных шарах над московским районом Чертаново и зданием МГУ. В частности, ролик был опубликован в каналах легиона «Свобода России», бойцы которого в тот же день приняли участие в рейде на территорию Белгородской области.

23 мая телеграм-каналы Shot сообщил о задержании Головлевых за запуск бело-сине-белых шаров и флага в районе Чертаново. В свою очередь, Astra писала, что местные жители сняли процесс запуска на видео и обратились в полицию. После этого силовики отследили перемещение Головлевых по камерам наблюдения и задержали их в Бирюлево.

Shot утверждал, что Головлева сама снимала видео «на телефон для отчета» и якобы «передала его в проукраинские ресурсы, которые стали распространять запись в момент атаки на Белгородскую область».

Источники: «Медиазона», Shot, Astra

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