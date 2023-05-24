Пригожин назвал цифры потерь ЧВК Вагнера в Бахмуте и обвинил российское руководство в милитаризации Украины 

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин дал большое интервью бывшему пророссийскому активисту и политтехнологу из Харькова Константину Долгову. За полтора часа он рассказал о потерях своих наемников в Бахмуте, а также обвинил власти России в милитаризации Украины.

По словам Пригожина, в битве за Бахмут погибли 20 тысяч бойцов ЧВК, из них 10 тысяч завербованных заключенных и еще 10 тысяч «штатных» наемников. Потери украинской армии в ходе обороны города Пригожин оценил в 120 тысяч человек — около 50 тысяч убитыми и еще 50-70 тысяч ранеными.

В начале мая США опубликовали разведданные, согласно которым за последние пять месяцев боев Россия потеряла в Бахмуте около 100 тысяч человек, 20 тысяч из них — убитыми. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби тогда говорил, что половина погибших — это «вагнеровцы». Информацию об украинских потерях Кирби отказался озвучить, сам Киев также не раскрывает эти данные.

В том же интервью Пригожин назвал ВСУ «одной из сильнейших армий мира» и подчеркнул, что сделало ее такой российское вторжение.

«Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков — теперь у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 000 человек, то теперь умеет воевать 400 000 человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот мы ее хрен знает как милитаризировали», — сказал Прижин.

Он также вновь заявил о планах ЧВК покинуть Бахмут, предав позиции подразделениям российской регулярной армии. По словам Пригожина, наемники уйдут из города в первой половине июня.

Источники: «говорит Долгов»

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