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«Кто-то просится, кто-то деньги приносит». Сенатор Светлана Горячева рассказала о способах попадания в Совет Федерации

16:01 • 24.05.2023

Сенатор от Приморского края Светлана Горячева, участвуя в обсуждении законопроекта об отзыве сенаторов региональными властями, рассказала о способах попадания в верхнюю палату парламента. Видео ее выступления распространилось в сети, но было удалено с сайта Совета Федерации. 

«Конечно, здесь разные мы все, конечно, по-разному мы приходим сюда: кого-то просят, кто-то сам просится, кто-то деньги приносит, по-разному все получается, это правда», — сказала Горячева. 

По ее мнению, предлагаемый поправками механизм может стать инструментом политического давления на сенаторов и приведет к единомыслию в верхней палате парламента. 

«Непорядочно все это. Нужно было этот законопроект, который в виде поправки получился, отдельно вынести, обсудить на круглом столе, в комитетах, а не всунуть его в полезные вещи. Это мы проходили в 1990-е годы, и кончилось все тем, что сейчас льется кровь между братскими народами», — на этом моменте ей отключили микрофон. 

Выступление Горячевой можно было увидеть в прямой трансляции заседания. Оно также сохранилось в записи трансляции во «ВКонтакте». Однако из видео заседания, которое было опубликовано на сайте Совета Федерации, его вырезали. 

В нем осталась реакция спикера Валентины Матвиенко на реплику Горячевой. Матвиенко успокаивает коллег, подчеркивая, что предложенные поправки дадут регионам лишь возможность направить представление об отзыве сенатора в Совет Федерации. Принимать же решения будут уже там. 

«Мне кажется что здесь ничего угрожающего ни для кого из сенаторов нет. Сенатор, который добросовестно выполняет свои обязанности, может вообще не тревожиться», — заверила Матвиенко. 

Источники: Совет Федерации, «Вместе-РФ»

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